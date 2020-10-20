Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа

Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Российские власти справляются с проблемой воды в Крыму, что оставляет Незалежную без козыря

Вице-спикер парламента Крымской республики заявил, что Москва переиграла Киев в вопросе обеспечения водой Крыма. Владимир Бобков отметил, что Украина рассчитывала шантажировать Россию с помощью блокады водоснабжения, однако Киеву не удалось реализовать этот жестокий план.

Крымский политик добавил, что в ближайшее время проблема дефицита воды в регионе будет решена полностью. Федеральные власти активно работают над этим вопросом – на нужды крымчан уже выделено порядка 50 млрд рублей. При этом кабмин разработал проект по обеспечению надежного снабжения этих российских территорий водой.

Бобков отметил, что украинская сторона "цинично воспользовалась" трудностями в поставках воды на полуостров и хотела за счет этого реализовать свои интересы и шантажировать Москву. Однако водная блокада провалилась, а значит "скептикам и шантажистам" придется кусать локти, передает РИА "Новости".

При этом вице-спикер уверен, что, когда Россия начнет реализовывать свой план по организации надежного водоснабжения территорий, Незалежная сначала будет высмеивать достижения нашей страны. А когда они станут очевидными, просто проигнорирует успех соседнего государства.

Решение направить в Крым крупную сумму денежных средств было принято на фоне обострения ситуации с вододефицитом.

Ольга ФЕДОРОВА

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