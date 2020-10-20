В Москве указали на опасность, которую представляет их появление

Идея киевского режима соорудить военные базы в акватории Черного моря может привести к неприятным последствиям. На это указал официальный представитель администрации российского лидера Дмитрий Песков.

Госслужащий заметил, что возведение военных объектов в данной зоне негативно повлияет на "атмосферу стабильности" на этих территориях.

При этом представитель Кремля отметил, что для начала нужно понять, что имеется ввиду под заявлениями украинцев, и тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, передает РИА "Новости".

О планах Украины по поводу военных баз на Черном море ранее объявил глава Незалежной Владимир Зеленский.