В новый пакет санкций ЕС будет включен Лукашенко

Решение Брюсселя скоро будет объявлено

Евросоюз готовит очередной пакет санкций в отношении Белоруссии, в него будет включен действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом заявил сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Работа над новой санкционной дубиной в адрес Минска "пройдет быстро", поскольку никто из членов содружества против них не возражает, сообщает РИА "Новости".

Напомним, первую порцию рестрикций из-за президентских выборов в суверенной Республике ЕС ввел в начале октября. Тогда в него угодили 40 белорусских чиновников. Бацька оказался вне санкций.

Однако уже 12 октября Брюссель объявил, что есть политическое решение глав МИД всех 27 стран-участниц Евросоюза о наказании Лукашенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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