Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
638 новости
Евросоюз готовит очередной пакет санкций в отношении Белоруссии, в него будет включен действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом заявил сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Работа над новой санкционной дубиной в адрес Минска "пройдет быстро", поскольку никто из членов содружества против них не возражает, сообщает РИА "Новости".Напомним, первую порцию рестрикций из-за президентских выборов в суверенной Республике ЕС ввел в начале октября. Тогда в него угодили 40 белорусских чиновников. Бацька оказался вне санкций.
Однако уже 12 октября Брюссель объявил, что есть политическое решение
глав МИД всех 27 стран-участниц Евросоюза
о наказании Лукашенко.
На полный пересчет пособий в стране нет денег
Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева