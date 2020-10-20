Белоруссия вступит в НАТО при одном условии - Лукашенко

Белоруссия вступит в НАТО при одном условии - Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька заявил, что судьбу страны будут определять только люди

Власть не сможет принимать решения в Белоруссии, не учитывая мнение граждан. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 октября, президент республики Александр Лукашенко.

Лидер отметил, что не намерен "отдавать страну" – решение о судьбе страны остается за населением. То же самое касается вступления Белоруссии в военный альянс Запада.

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, что предлагают эти протестуны, – пойдут в НАТО. Если решат порезать страну на куски – порежут. Но если народ решит жить в мирной и спокойной стране – так и будет", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что у "элит" не должно быть никаких сомнений по поводу действий Минска в рамках Конституции – граждане сами вольны определять судьбу своего государства.

Также Лукашенко заявил, что в Белоруссии необходимо "вкалывать до посинения", чтобы достичь определенного благосостояния, вопреки мнениям некоторых жителей РФ и Украины, которые, по его мнению, полагают, что в соседней республике для людей все "валится с неба".

"Шальных денег у нас не бывает. Все добывается руками", - добавил президент.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении официальных лиц Белоруссии. В этот раз в "черный список" внесут самого Лукашенко.
Егор МАЛКОВ

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