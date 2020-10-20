Бацька обещал в ближайшее воскресенье навести в Минске порядок и перестать "убаюкивать" протестантов

Выдвинутый беглой домохозяйкой Светланой Тихановской ультиматум властям Белоруссии, который оппозиционерка назвала "приказом", привязан к крайнему сроку подачи предложений по изменению Конституции Республики – 25 октября. Об этом заявил один из лидеров общественной организации "Союз" Сергей Лущ.

По его мнению, прозападная оппозиция категорически выступает против объявленной государством конституционной реформы, поскольку осознает, что любая модернизация власти снижает политический кризис и массовость протестов.

"С другой стороны, такие громкие заявления не делаются на беспочвенной основе. К часу Х оппозиция должна что-то продемонстрировать, иначе пострадает репутация Тихановской как лидера протеста", – цитирует портал "Украина.ру" Луща.

При этом он призвал не относиться с иронией к экс-кандидату в президенты Белоруссии, т.к. за ней стоят весьма влиятельные силы. У оппозиционеров явно есть некий план действий, резюмировал собеседник издания.

Накануне политолог Всеволод Шимов высказал свою точку зрения насчет ультиматума Тихановской. Он полагает, что это всего лишь элемент информационного давления на официальный Минск. И, конечно, руководство страны, этого "приказа" не испугается, как и навряд ли состоится массовая стачка предприятий. Но оппозицию нужно чем-то поддерживать в боевом духе и тонусе, подчеркнул эксперт.

Напомним, Тихановская потребовала от властей страны до 25 октября сложить свои полномочия, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах, иначе начнутся забастовки, перекрытия дорог и отказ от покупок продукции госпредприятий.

Сегодня фактически Александр Григорьевич дал ответ на этот ультиматум, когда напутствовал новых ректоров ВУЗов. Он предупредил, что в ближайшее воскресенье в столице Белоруссии будет наведен порядок.

"Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", – приводит слова бацьки сайт президента.

Также он попросил преподавателей передать студентам, чтобы они выбирали – или протесты и призыв в армию, или учеба. Лукашенко добавил, что он не против инакомыслия, но закон нарушать не даст.

