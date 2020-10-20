Эрдогана призвали признать Крым российским

Эрдогана призвали признать Крым российским
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-министр иностранных дел Республики оценил жизнь на полуострове при Украине и РФ

Чтобы улучшить отношения между Москвой и Анкарой, президенту Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российским. К этому турецкого лидера призвал бывший глава МИД Республики Яшар Якыш.

Он сообщил, что уже дважды был в Крыму после воссоединения региона с Россией и не обнаружил никакого ущемления прав местного коренного населения.

"Крымские татары очень свободно говорят на родном языке. И имеют больше прав, чем было при украинской власти. Турция должна быть реалистом и признать Крым частью России", – цитирует "Лента.ру" Якыша.

Дипломат считает, что на сегодняшний момент взаимоотношения между нашими странами остаются дружественными, но должны улучшиться. По его словам, у Анкары прочные связи с крымскими татарами, но чтобы они и дальше развивались ей необходимо контактировать с Москвой.

Между тем, турецкие власти до сих пор отказываются признавать российский суверенитет над полуостровом и регулярно поддерживают в этом вопросе Киев.

Последнее заявление Анкары на сей счет прозвучало буквально 16 октября, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Стамбул. Эрдоган на встрече с высоким киевским гостем объявил ему, что Турция всегда поддерживала и будет дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Незалежной, включая Крым.

По мнению известного российского ученого-востоковеда Евгения Сатановского, на самом деле Анкара считает Крым частью Украины, а Украину – территорией Турции, поскольку Эрдоган вынашивает идею по расширению сферы влияния не только в пределах Незалежной и Молдавии, но и до Сибири, так как мечтает стать "правителем всех тюрок".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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