Российский след не нашли: в ФБР отвергли причастность РФ к скандалу с Байденом

Американским спецам пришлось признать невиновность России

В США не сумели найти доказательства участия нашей страны в инциденте с публикацией переписки Хантера Байдена, который приходится родным сыном участнику предвыборной гонки за пост президента Америки Джо Байдену. Об этом стало известно журналистам американского телеканала Fox News.

Сообщается, что в распоряжение правоохранителей попал компьютер Байдена-младшего, сообщает Общественная служба новостей. После изучения его содержимого сотрудники ФБР пришли к выводу, что переписка "не является частью российской кампании по дезинформации", – цитирует сообщение телеканала РИА "Новости".  

Между тем, мнимое вмешательство нашей страны в голосование за лидера США остается важной составляющей выборного процесса. Так, Дональд Трамп и Джо Байден продолжают пугать друг друга вмешательством Владимира Путина в выборы.

Ольга ФЕДОРОВА

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ВВП, ты настолько всесилен, замени их обоих к <цензура>.фене !!!!!!
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