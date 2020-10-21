Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт

Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики

Львовская область Украины станет польской, когда оттуда через суд вытеснят местных жителей. Подобная схема в свое время была отработана в Прибалтийских республиках, рассказал киевский военный эксперт Юрий Дудкин.

По его данным, поляки готовят почти 3 тыс. исков в международные суды, отстаивая свое право на недвижимость в Львовской области.

"То же самое было в странах Балтии с развалом СССР – там запустили маховик реституции и просто выбрасывали людей из их квартир",

напомнил Дудкин в эфире "Голоса Правды".

В том, что поляки выиграют эти дела, эксперт не сомневается, потому что с Украиной в мире никто не считается – она слабая и зависимая. А выиграв иски, они просто "оттяпают" часть Незалежной.

Ранее стало известно, что власти Венгрии и Польши обсуждали пересмотр границ Украины так, чтобы часть украинских земель отошла им, передает РИА ФАН.

При этом поляки не скрывают своих притязаний. Некоторое время назад случился скандал: в Польше заметили электрички, на вагонах которых были нарисованы карты страны. На них города Львов и Ровно были отнесены к польской территории.

Николай ВИКТОРОВ

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Толи еще будет, ой-е-е ...
Гость
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Польша взамен львовской области получила территории германии. С возвратом львова обирается их вернуть?
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