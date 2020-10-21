Япония усомнилась в попытках России сорвать Олимпиаду в Токио

Япония усомнилась в попытках России сорвать Олимпиаду в Токио
Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/www.globallookpress.com
Никаких сбоев и кибератак замечено не было

Обвинения Лондона в адрес Москвы, что ее спецслужбы пытаются помешать проведению Олимпиады в Токио, вызвали недоумение у японской стороны. Местный олимпийский комитет и силы безопасности уверяют: никаких помех и даже попыток кибервзломов не было, и требуют объяснений от британцев.

На днях правительство Великобритании заявило, что военная разведка РФ осуществляла хакерские атаки против структур, причастных к проведению Олимпиады в Токио: комитета ОИ, телеканалов, спонсоров, компаний-снабженцев и т.п. Дескать, это месть за то, что из-за допинг-скандала российскую сборную не допустили до Игр в Пхенчхане в 2018 году.

Кстати, Олимпиаде в Южной Корее спецслужбы РФ, дескать, тоже пытались помешать, об этом сообщили в США. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже выступил с осуждением "циничных" действий России. Однако в Токио утверждают, что никаких атак на олимпийские структуры не было:

"Никаких случаев нанесения ущерба киберструктурам Олимпиады или возникновения заметных помех не возникало",

- приводит NHK заявление Оргкомитета Токийской Олимпиады и Паралимпиады. В японском правительстве также заявили, что им ничего не известно о подобных кибератаках, и они ждут более детальных сообщений из Великобритании.

В Москве все обвинения опровергли.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США заключить "пакт о ненападении" в киберпространстве.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 г., но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Николай ВИКТОРОВ

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