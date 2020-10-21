Турция нашла повод для шантажа России

Турция нашла повод для шантажа России
Реджеп Эрдоган. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Анкара проявила свое истинное лицо

Россия должна пересмотреть отношения с Турцией, а не потакать ей из опасений возможной конфронтации. Анкара уже выстраивает союз с противниками Москвы, считает директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Он напомнил, что Россия "построила для Анкары АЭС", протянула к ней газопровод, однако аппетиты турецкого президента Реджепа Эрдогана только растут. Не зря он столь демонстративно отказывается признавать Крым российским:

"Эрдоган пытается шантажировать Россию Украиной. Ранее он уже заявил о поддержке территориальной целостности Украины. … Турция делает упреждающие шаги в возможной конфронтации с Россией",

отметил Затулин в комментарии МК. По его мнению, главный союзник Анкары против Москвы – это Лондон. Но и Киев не упустит удобный момент, чтобы добиться помощи в противостоянии с Москвой. При этом Затулин призвал не заблуждаться: Украина что при экс-президенте Петре Порошенко, что сейчас при Владимире Зеленском "является противником России".

На днях в ходе визита Зеленского в Турцию Эрдоган заявил, что считает Крым украинской территорией. Стороны также решили углублять военное сотрудничество. Россиян призвали реагировать на подобную политику Турции.

Николай ВИКТОРОВ

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