В СМИ сообщали, что он попросился у Путина на пенсию

Анатолий Чубайс может покинуть пост главы "Роснано" в результате реформы российских институтов развития. Было озвучено несколько версий, почему экономист может уйти с поста генерального директора госкорпорации.

Согласно одной из них, Анатолий Борисович лично попросил Владимира Путина отпустить его на пенсию. Другие источники утверждают, что Чубайсу предложили "заняться Арктикой", пишет "РБК".

Самого политического деятеля такие догадки только рассмешили. На своей странице в "Фейсбуке" он опубликовал пост, в котором дал понять, что Арктикой он заниматься не планирует.

В пресс-службе "Роснано" также опровергли версию о том, что генеральный директор решил покинуть свой пост из-за новой должности.

"Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьезно, то "Роснано" по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 год", – сообщили журналистам.

Напомним, что Анатолию Чубайсу сейчас 65 лет. Он был назначен главой госкорпорации в 2008 году.

Ранее глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, как резкое падение мировых цен на газ скажется на бюджете страны.