Нападки США на "Северный поток-2" назвали рейдерством

Нападки США на "Северный поток-2" назвали рейдерством
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Действия Вашингтона против газопровода вредят российско-американским отношениям в целом

Расширенные санкции США против газопровода "Северный поток-2" – это пример недружественных действий в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду, 21 октября.

По его мнению, ограничения в отношении строящегося газопровода являются откровенной рейдерской атакой на международный коммерческий проект.

"Деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции … со стороны Вашингтона",

– цитирует Пескова "Пятый канал". В кремле подчеркивают, что своими действиями Вашингтон вредит российско-американским отношениям в целом.

Накануне Белый дом внес изменения в принятый в 2019 г. закон о санкциях против "Северного потока-2". Теперь иностранным компаниям запрещено участвовать в модернизации и оборудовании судов, задействованных для реализации проекта. Однако, как отметили эксперты, США опоздали с этими мерами. 

"Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода мощностью до 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет параллельно уже действующему "Северному потоку" по дну Балтийского моря от побережья РФ до ФРГ. До введения санкций США в декабре 2019 г. оставалось проложить 160 км труб. Сейчас строительство приостановлено.

Николай ВИКТОРОВ

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