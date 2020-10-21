Народ должен с оружием в руках защитить свою родину, считает лидер нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ должен с оружием в руках бороться до конца в Нагорном Карабахе, чтобы добиться приемлемого для себя решения этого регионального конфликта. Его духоподъемная видеоречь опубликована на "Фейсбук".

"Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", – цитирует "Интерфакс" Пашиняна.

Он подчеркнул, что при "эффективной организации" данного процесса Ереван сможет достичь приемлемого для себя дипломатического решения. В настоящий же момент вопрос Карабаха с помощью дипломатии никаким образом не разрешить, добавил премьер.

По его словам, в настоящий момент Баку не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.

"А это, вы понимаете, что означает", – сказал Пашинян.



Также он отметил, что чувствует поддержку со стороны России, как союзника Армении и армянского народа. Премьер напомнил, что РФ является сопредседателем МГ ОБСЕ и стратегическим партнером Республики.

"Исходя из этих двух статусов, Россия делала максимально возможное и будет делать дальше", – выразил надежду Пашинян.

Накануне, военнослужащие армии Азербайджана доложили своему президенту Ильхаму Алиеву о взятии очередного карабахского населенного пункта Зангелана и установлении там государственного флага. В СМИ указали, что, если эта информация соответствует истине, то, таким образом, Баку взял под контроль всю южную границу НКР и фактически отрезал ее от Ирана.

Судя по сегодняшнему воинственному заявлению Пашиняна, в ближайшее время не стоит ожидать его встречи с Алиевым в Москве, о чем обе стороны выразили готовность.

