Политика поддерживает население основных штатов

Дональд Трамп победит во второй раз на президентских выборах в США 3 ноября. Таким прогнозом поделился политолог Роберт Кахейли, который точно предсказал исход голосования 2016 года.

Организация Trafalgar Group опросила избирателей, после чего выяснилось, что американский президент лидирует в нескольких основных штатах, пусть и с небольшим отрывом. Политолог уверен, что за главу государства проголосуют во Флориде, Огайо, Северной Каролине и Джорджии.

Кроме того, не стоит забывать о "скрытых" сторонниках Трампа, которые открыто о своих политических взглядах не говорят, избегая подобных опросов. Как считает Кахейли, именно их голоса, которые не учитывались при исследовании, могут повлиять на исход выборов и принести 45-му президенту новую победу, сообщает Fox News.

Главным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах является Джо Байден. Переизбрание нынешнего президента, по мнению политолога, окажется более выгодным для России. Однако окружение американского лидера сильно сомневается в его победе.