Гражданин Незалежной требует признать его неправомерным

Житель Ивано-Франковской области подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за объявленного им всенародного опроса, который планируется провести в день выборов 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Гражданин Незалежной просит признать данный опрос неправомерным.

В настоящий момент судебная инстанция решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, на днях президент заявил, что на всеукраинском опросе будут представлены пять тем. По уверению лидера нации, население страны их массово обсуждает "на кухне, на улице, в интернете". Между тем, данное мероприятие вызвало шквал критики как среди простых граждан, так и среди оппонентов Зеленского.

