Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства

Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский лидер пытается отстоять утвержденную им в 1990-е годы модель управления страной

Сотрудник Центра украинистики и белорусистики, политолог Олег Неменский поделился своим экспертным мнением по поводу возможности сближения России и Белоруссии. Специалист уверен, что действующий лидер Республики Александр Лукашенко не пойдет на реальное построение Союзного государства, а ограничится в этом вопросе полумерами.

Так, Батька не будет препятствовать экономической интеграции и укреплению сотрудничества в ряде других сфер. Хотя даже в этих вопросах Лукашенко предпочел бы сохранить большую независимость, уверен политолог. Но обстоятельства вынуждают его пойти на экономическое сближение, и он не станет его блокировать. При этом о каком-то реальном объединении и сплочении говорить о не приходится.

В интервью изданию "Украина.ру" Неменский отметил, что Лукашенко заинтересован в том, чтобы сохранить модель управления страной, разработанную им в конце прошлого века. Так что никакие серьезные прорывы в вопросе интеграции двух братских государств пока невозможны.

К слову, другой политический эксперт Александр Моргунов считает, что сближение между Россией и Белоруссией будет зависеть от Запада.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Вам бы россиянам лучше было бы создать союзное государство с Папуа — Новая Гвинея. С теми попуасами было бы проще, посговорчивей. Вы ж один народ, а им то всё равно чьей колонией и чьими вассалами быть и чьи деньги проедать.
Независимостью не торгуют!
Сами то вы россияне не хотели бы побывать чьей то колонией или у кого то вассалами. Нет?
Если всё так просто то перенесите столицу в Минск, изберите президентом союзного государства белоруса, сделайте белорусский одним государственным языком, а русский региональным. Всё так просто или всё таки Слабо?
1
новости партнеров
По теме

Латвия обвинила СССР в пандемии коронавируса: оправдания властей подняли на смех

В МВД заявили, что инфекция распространяется из-за сохранившихся советских привычек

Станет в три раза хуже: озвучен ужасающий прогноз по коронавирусу на 2021 год

Пик заболеваемости придется на декабрь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1046 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей