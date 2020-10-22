Батька отметил, что у России и Белоруссии друзей немного

Президент РБ Александр Лукашенко встретился сегодня с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Минске. Во время разговора Батька высказался о ситуации с Союзным государством, которая сложилась непростая.

Лукашенко признался Нарышкину, что следит за его работой, а российский лидер Владимир Путин рассказывает ему о наработках разведки, касающиеся двусторонних отношений. Он также поблагодарил гостя за ту информацию, которую российские спецслужбы до него доводят, отмечает RT.

Батька подчеркнул, что в том "бешенном мире" у России и Белоруссии, у которых не так много друзей, еще много работы в этом направлении, передает "Белта".