Баку не примет референдум о самоопределении непризнанной республике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не против введения в Нагорный Карабах миротворцев и наблюдателей, но выдвинет свои условия для этого. Какие именно, глава государства уточнять не стал.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Алиев отметил, что Минская группа ОБСЕ представит свое предложение о том, сколько и когда наблюдателей и миротворцев должно появиться в зоне конфликта. Лидер азербайджанцев также подчеркнул, что речи о референдуме, на котором определился бы статус непризнанной республики, не идет. Однако он не исключает того, что в Карабахе может быть создана автономия для армян, а их права будут соблюдены.

При этом Алиев обратил внимание на то, что без Турции решить этот вопрос не получится. Также президент потребовал, чтобы все районы Азербайджана были освобождены, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

При этом Алиев счел возможным встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве для решения сложившейся ситуации, уточняет РИА ФАН.

На Украине уже считают, что Ереван проиграл Баку в схватке за Нагорный Карабах.