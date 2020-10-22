Азербайджан согласился на ввод миротворцев в Карабах на своих условиях

Азербайджан согласился на ввод миротворцев в Карабах на своих условиях
Фото: AP/TASS
Баку не примет референдум о самоопределении непризнанной республике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не против введения в Нагорный Карабах миротворцев и наблюдателей, но выдвинет свои условия для этого. Какие именно, глава государства уточнять не стал. 

Об этом сообщает РИА "Новости". 

Алиев отметил, что Минская группа ОБСЕ представит свое предложение о том, сколько и когда наблюдателей и миротворцев должно появиться в зоне конфликта. Лидер азербайджанцев также подчеркнул, что речи о референдуме, на котором определился бы статус непризнанной республики, не идет. Однако он не исключает того, что в Карабахе может быть создана автономия для армян, а их права будут соблюдены. 

При этом Алиев обратил внимание на то, что без Турции решить этот вопрос не получится. Также президент потребовал, чтобы все районы Азербайджана были освобождены, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

При этом Алиев счел возможным встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве для решения сложившейся ситуации, уточняет РИА ФАН.

На Украине уже считают, что Ереван проиграл Баку в схватке за Нагорный Карабах. 

Полина ИВАНОВА

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Андрей
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На Украине уже считают, что Ереван проиграл Баку в схватке за Нагорный Карабах.

Да кого вообще волнует что считают на усраине?
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