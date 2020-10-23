Американский лидер раскритиковал оппонента за нерешительность

Предвыборная гонка за пост президента США в самом разгаре. Ведущие борьбу за вожделенное кресло действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник от демократов Джо Байден продолжают обмениваться взаимными упреками. Накануне Трамп припомнил Байдену, что при его "попустительстве" Крым вернулся в состав России.

Американский президент имел в виду, что в год воссоединения полуострова с нашей страной пост вице-президента занимал именно Байден. По мнению Трампа, политик ничего не сделал для того, чтобы предотвратить это событие. Слова из выступления главы Белого дома на дебатах передает "Интерфакс".

Кроме того, главнокомандующий США заявил, что его соперник брал деньги у России, тогда как сам Трамп никогда себе такого не позволял, сообщает Общественная служба новостей.

Речь идет о $3,5 млн, которые Байден якобы взял у нашего президента Владимира Путина через посредничество жены бывшего столичного мэра Елены Батуриной.

Кстати, политолог Роберт Кахейли уверен, что Трамп снова станет президентом за счет "скрытых" сторонников. Ранее этот эксперт точно предсказал исход голосования 2016 года.

