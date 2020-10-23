Латиноамериканское государство всерьез настроено на тесное сотрудничество с Россией

Недавно в Боливии завершилась предвыборная гонка за пост президента страны. Победу в ней одержал Луис Арсе. По словам избранного главы государства, Боливия возьмет курс на сближение с Россией.

Об этом новоиспеченный латиноамериканский лидер заявил в своем микро-блоге в "Твиттер". Он обратился к российскому главнокомандующему с теплыми словами и поблагодарил его за поздравление. В своем обращении боливийский президент назвал Владимира Путина "братом" и заявил о необходимости развивать сотрудничество между двумя государствами.

"Мы будем укреплять отношения между нашими странами на благо народов", - заявил Луис Арсе.

Agradecemos las felicitaciones del hermano Vladimir Putin, Presidente de la Federación de #Rusia, y la visita que hoy recibimos de su Embajador en #Bolivia, Vladimir Sprinchan. Fortaleceremos la relación entre nuestros países para beneficio de los pueblos. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/5BS2hWNeGG — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 22, 2020

Напомним, выборы главы Боливии состоялись 18 октября. Арсе выиграл, набрав 55% голосов боливийцев. Повторное голосование прошло после того, как были аннулированы результаты выборов 2019 г., на которых победу одержал Эво Моралес. Его обвинили в фальсификации итогов и объявили перевыборы.

К слову, накануне Владимир Путин рассказал, как относится к странам, которые негативно настроены по отношению к России. Глава государства жестко ответил тем, кто ждет "затухания" нашей страны.