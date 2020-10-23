"Брат Владимир Путин": новый глава Боливии сделал заявление после победы

"Брат Владимир Путин": новый глава Боливии сделал заявление после победы
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Латиноамериканское государство всерьез настроено на тесное сотрудничество с Россией

Недавно в Боливии завершилась предвыборная гонка за пост президента страны. Победу в ней одержал Луис Арсе. По словам избранного главы государства, Боливия возьмет курс на сближение с Россией.

Об этом новоиспеченный латиноамериканский лидер заявил в своем микро-блоге в "Твиттер". Он обратился к российскому главнокомандующему с теплыми словами и поблагодарил его за поздравление. В своем обращении боливийский президент назвал Владимира Путина "братом" и заявил о необходимости развивать сотрудничество между двумя государствами.

"Мы будем укреплять отношения между нашими странами на благо народов", - заявил Луис Арсе.


Напомним, выборы главы Боливии состоялись 18 октября. Арсе выиграл, набрав 55% голосов боливийцев. Повторное голосование прошло после того, как были аннулированы результаты выборов 2019 г., на которых победу одержал Эво Моралес. Его обвинили в фальсификации итогов и объявили перевыборы.

К слову, накануне Владимир Путин рассказал, как относится к странам, которые негативно настроены по отношению к России. Глава государства жестко ответил тем, кто ждет "затухания" нашей страны.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Украинцы ожидают похода кораблей НАТО под Крымским мостом

Выяснилась цель строительства Киевом баз в Черном море

Огромная толпа возле гроба: как прошли похороны протоиерея Дмитрия Смирнова

Несмотря на пандемию, попрощаться пришли сотни человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей