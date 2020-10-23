Премьер подписал документ об оставке

Алексей Волин, занимавший пост заместителя министра цифрового развития России с 2012 года, подал заявление об отставке. От должности его отстранил Михаил Мишустин.

Об отставке замминистра сообщает "Интерфакс". На его место назначили 35-летнюю Бэллу Черкесову, которая до этого работала в Администрации президента. С 2014 она занималась развитием медиаотрасли, с 2015 по 2019 возглавляла департамент развития СМИ, в 2019 была повышена до референта управления по общественным связям.

Волин был одним из инициаторов перехода с аналогово вещания на цифровое по всей стране. В ведомстве напомнили, что благодаря его работе россияне получили доступ к 20 бесплатным каналам вместо трех.