Лукашенко сделал необычный подарок ОМОНу после помощи с протестами

Лукашенко сделал необычный подарок ОМОНу после помощи с протестами
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент отправился в командировку

Сегодня Александр Лукашенко отправился в рабочую поездку в Слуцкий район. Во время командировки главе РБ подарили пармезан годичной выдержки, которым президент обещал поделиться с глава Администрации президента Александром Косинцем и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.

В свою очередь глава Белоруссии решил сделать подарок и ОМОНу: Лукашенко отдал половину картофеля, который собрал на своём участке, пишет телеграм-канал "Пул Первого". 

Лукашенко пошел на такой жест после помощи сотрудников правоохранительных органов в борьбе с протестами в Белоруссии. Так, на одном из митингов ОМОн разгонял протестующих водометами с краской и дубинками.

Ранее в МВД РБ дали ответ, против кого силовики будут применять огнестрельное оружие. Жесткий отпор получат только самые радикальные и агрессивные участники протеста. 

К слову, на недавней акции протеста, которая была проведена в минувшее воскресенье, сотрудники правоохранительных органов действительно применяли оружие и светошумовые гранаты для того, чтобы разогнать протестующих. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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