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Сегодня Александр Лукашенко отправился в рабочую поездку в Слуцкий район. Во время командировки главе РБ подарили пармезан годичной выдержки, которым президент обещал поделиться с глава Администрации президента Александром Косинцем и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным.
В свою очередь глава Белоруссии решил сделать подарок и ОМОНу: Лукашенко отдал половину картофеля, который собрал на своём участке, пишет телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко пошел на такой жест после помощи сотрудников правоохранительных органов в борьбе с протестами в Белоруссии. Так, на одном из митингов ОМОн разгонял протестующих водометами с краской и дубинками.
Ранее в МВД РБ дали ответ, против кого силовики будут применять огнестрельное оружие. Жесткий отпор получат только самые радикальные и агрессивные участники протеста.
К слову, на недавней акции протеста, которая была проведена в минувшее воскресенье, сотрудники правоохранительных органов действительно применяли оружие и светошумовые гранаты для того, чтобы разогнать протестующих.
Для европейской страны подобные действия - революционный шаг
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