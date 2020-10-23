"Черное золото" накапливается в резервуарах из-за технических неполадок

Минск приостановил транзит нефти по трубопроводу из РФ. Причиной являются технические проблемы в Польше, о чем стало известно сегодня, 23 октября.

В белорусском концерне "Белнефтехим" отметили, что из-за сбоя поступившая из России нефть продолжает накапливаться в резервуарах.

По словам пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко, после появлений технических неполадок Варшава направила белорусскому концерну просьбу о приостановке нефтяного транзита, который проходит по магистрали "Мозырь-Брест". Таким образом, транзит в польском направлении приостановлен до устранения неполадок.

Как отмечает источник, в настоящее время «Гомельтранснефть Дружба» занимается выполнением объемов по транзиту "черного золота".

Сейчас российская нефть накапливается в хабах на станции «Мозырь», сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Украина изъявила готовность прекратить газовый транзит из РФ. В Киеве считают, что таким образом могут навязать "Газпрому" конкуренцию, если

Украина готовится к прекращению транзита российского газа. В Киеве считают, что смогут в будущем достойно ответить "Газпрому" и навязать ему конкуренцию, если Москва после 2024 г. не станет продлевать контракт на транспортировку голубого топлива через украинскую территорию. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts.

