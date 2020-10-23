Глава НКР обратился к лидеру РФ с историческим экскурсом

Президента России Владимира Путина попросили сделать все возможное для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, напомнив Москве о том, что когда-то регион был частью Российской Империи. Об этом говорится в обращении лидера непризнанной НКР Араика Арутюняна к главе РФ.

"Более века (с начала XIX – до конца второй декады XX века) Карабах входил в состав Российской Империи. Этот исторический период ознаменовался для Карабаха продолжительным периодом мира, созидания, репатриации изгнанных с родных земель соотечественников и экономического подъема. Особого развития достигла культурная жизнь", – следует из послания карабахского президента, опубликованного на его странице в "Фейсбук".

Он отметил, что со второй половины XIX века Шуши, который являлся главным административным и политическим городом Арцаха, был одним из важнейших культурных и экономических центров всего Закавказья. Арутюнян перечислил кагорту карабахских армян, сыгравших значимую роль в жизни России в разные периоды истории. Особо подчеркнул, что по числу героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы на душу населения Арцах занимал одно из первых мест в СССР, а пять маршалов были выходцами из Карабаха.

По словам главы НКР, у Путина большой авторитет в мире и непосредственно в Республике.

"Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта", – призвал Арутюнян.

Накануне президент РФ во время своего выступления на заседании клуба "Валдай" сообщил, что после начала вооруженной эскалации в Нагорном Карабахе между Баку и Ереваном с 27 сентября погибли почти пять тысяч человек. Путин заметил, что Москва долгие годы предлагала различные пути урегулирования конфликта, однако решения так и не найдено, и сейчас ситуация развивается в ее "худшем варианте".

Также он напомнил, что изначально конфликт начался с "этнического противоборства", когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе "были осуществлены жестокие преступления против армянского народа". Этот факт необходимо учитывать, пытаясь в комплексе решить застарелую проблему. Одновременно, подчеркнул Путин, не может продолжаться и ситуация, при которой значительная часть территорий Азербайджана Баку потерял, пишет РИА "Новости".

