Оппозиционерка ожидает полной заморозки производства в Республике после ультиматума

Бывшая кандидат на президентское кресло в Белоруссии Светлана Тихановская, вояжирующая сейчас по европейским странам, выпустила воззвание к нации, призвав соотечественников к массовой забастовке 26 октября. Свой спич она разместила в телеграм-канале.

По ее словам, выдвинутый ею властям пару недель назад ультиматум, он же "приказ", на самом деле народное обращение и воля всех белорусов. Поэтому если их требования, а именноостановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы, что невозможно без ухода президента страны Александра Лукашенко, тогда граждане граждане выйдут на улицы.

Первая неделя национального страйка начнется с 26 октября, отметила домохозяйка. Она утверждает, что бастовать будут работники предприятий и транспортники, сотрудники БелЖД, учителя и студенты, спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины, частный бизнес, "свои двери закроют многие компании и предприятия".

По ее мнению, чтобы пойти дальше нужно остановиться: "остановим все, чтобы показать, – нас не остановить".



"Каждый, кто займет сторону народа, получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Белоруссии 26 октября", – говорится в послании Тихановской.

На этой неделе Александр Григорьевич дал понять, что намерен навести порядок на улицах Минска в ближайшее воскресенье.

