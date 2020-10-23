Атака любой из стран может начаться из опасений, что противник готовит свой удар

Отсутствие доверие между государствами, которое сейчас можно наблюдать, может привести к Третьей мировой войне. С такой точкой зрения выступил известный телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Честно говоря..." на "Радио 1".

По мнению журналиста, в настоящее время в мире сложился очень опасный момент, поскольку нет никакого доверия друг к другу.

"Российское руководство рассматривает НАТО как экзистенциальную угрозу. Появление НАТО очень близко на границе РФ рассматривается так, потому что время полета ракеты от этой точки до Москвы намного меньше, чем от нашей самой близкой к Америке точки", – сказал Познер.

Он видит угрозу в неправильном психологическом решении тех, от кого зависит ракетный удар.

"Слушайте, ребята, давайте вдарим, пока не поздно. А то вдарят они. И здесь нет никакой логики", – представил опасную ситуацию телеведущий.

Война, считает Познер, может начаться не из-за того, что кто-то ее планирует ради захвата чего бы то ни было, а из-за опасения "а вдруг". Именно поэтому властям держав нужно сохранять хладнокровие и рассудок. По мнению эксперта, такими качествами не обладает действующий президент США Дональд Трамп, впрочем, как и "некоторые деятели" в России не вписываются в эту категорию.

Познер напомнил, что мир уже несколько раз был на грани Третьей мировой, но пока масштабной катастрофы удавалось избежать. В качестве примера он привел Карибский кризис в октябре 1962-го, вызванного переброской СССР вооружения, включая ядерное, на Кубу.

