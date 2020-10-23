Провокационные полеты асов Пентагона у границ РФ могут закончиться для них очень плохо

Военные провокации и экономические санкции США против России могут дорого обойтись Вашингтону. Об этом заявил бывший член Совфеда, военный аналитик Франц Клинцевич, комментируя недавнюю статью в китайском издании Sohu, в которой аналитики предупредили американцев, чем для них закончатся провокационные полеты у границ РФ.

Баловство асов Пентагона наш эксперт посчитал делом бесперспективным.

"Военная составляющая провокационного курса США еще более бессмысленна. Если только американские военные посмеют перейти какие-то рубежи, красные линии, уверяю вас, это будет пресечено самым жестким образом... Мы всегда готовы ответить как полагается", – цитирует РИА ФАН Клинцевича.

По его мнению, рано или поздно Вашингтон потерпит провал на политике рестрикций и провокаций против Москвы, а сами Штаты потеряют статус мировой державы. Аналитик отметил, что американцы уже рассорились со своими европейскими партнерами из-за санкционной дубины в отношении участников проекта "Северный поток-2". Да, они смогли отодвинуть сроки его реализации, но без российской трубы Европе сегодня просто не выжить и нашему газу нет альтернативы, резюмировал Клинцевич.

Ранее портал "ПолитРоссия" опубликовал перевод статьи из китайского издания, в котором эксперты Поднебесной проанализировали ставшие почти регулярными пролеты штатовских стратегических бомбардировщиков к рубежам РФ и работу наших ПВО по их перехвату. Китайцы предупредили Пентагон, что попытки пересечь российскую границу или нанести ракетный удар по стране закончатся жестким ответом Москвы.

