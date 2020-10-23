Жители полуострова однажды подвергнутся воздействию радиации, уверен чиновник

Экологическая катастрофа грозит территориям Крыма, Донбасса и югу Ростовской области. Соответствующее заявление сделал 23 октября вице-премьер Незалежной Алексей Резников.

Политик заявил, что во второй половине XX века на донецкой шахте "Юнком" СССР решил осуществить взрыв ядерного заряда. После этого из шахты стали выкачивать воду для исключения попадания радиоактивных элементов в грунт. А в 2018 году Киев, по словам Резникова, получил данные о том, что местные власти уже не занимаются откачкой воды, и в ближайшее время местные жители начнут пить радиационную воду.

Резников добавил, что в Донбассе перестали откачивать воду в десятках шахт, которые давно не функционируют. И через несколько месяцев ситуация коснется юга Ростовской области, после чего распространится на Азовское море, север Крыма и даже Балканы с Турцией.

В настоящее время, отметил представитель Киева, остается открытым вопрос, пустит ли в Донбасс местная администрация экспертов, которые могли бы заняться изучением этого вопроса, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее глава Минэкологии и природных ресурсов Незалежной Остап Семерак заявил, что намерения властей ДНР затопить шахту "Юнком" приведут к экокатастрофе: такие действия могут грозить опасностью жизням украинцев и россиян.