В Киеве опасаются ввода российских военных в Белоруссию в ноябре

В Киеве опасаются ввода российских военных в Белоруссию в ноябре
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва перейдет к радикальным действиям в желании контролировать Минск, заявили в СНБО

Украина вновь заговорила об угрозе со стороны России и попытке повлиять на ситуацию внутри Белоруссии. На этот раз Киев опасается, что войска РФ окажутся на территории Республики. Такое предположение выдвинул Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Москва всегда пыталась держать под контролем Минск с помощью экономических факторов, но теперь власти могут перейти к более радикальным действиям, считают на Украине. Решение Кремля якобы будет зависеть от выборов в Молдове, которые состоятся 1 ноября.

"Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси",

– заявил секретарь СНБО в ходе Киевского форума безопасности. Данилов добавил, что подобные действия России, которая, по его словам, пытается вернуть влияние на Украине, окажутся большим вызовом в том числе для Польши и Литвы, пишет "Главред".

Киев не в первый раз заявляет о том, что российские войска будут отправлены в Белоруссию. Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, что таким образом Москва возьмет на себя ответственность за наведение порядка после митингов, на которые вышел недовольный результатами выборов народ.

Карина СИРАЗОВА

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