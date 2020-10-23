Трамп неожиданно рассказал о прогрессе в переговорах по Карабаху

Президент США отказался уточнять, разговаривал ли он с лидерами Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. О том, что глава Белого дома стал посредником между Баку и Ереваном, рассказали журналисты. 

Впрочем, как пишет РИА "Новости", Трамп не стал рассказывать, созванивался ли он с лидерами двух стран. Однако президент США похвалил человеческие качества армян и признался, что Вашингтон будет наблюдать за тем, что будет дальше. Тем не менее уже сейчас, по словам Трампа, наметился неплохой прогресс. 

При этом пока конфликт не утихает вот уже почти месяц. Телеграм-канал инфоцентра НКР сообщил, что столица непризнанной республики подверглась атаке.

Ранее в Нагорном Карабахе обратились к президенту России Владимиру Путину и призвали спасти ситуацию. 

Полина ИВАНОВА

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