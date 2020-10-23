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США объявили, что Центральный научно-исследовательский институт химии и механики теперь находится в черном списке. Ограничительные меры заработали в рамках закона о противодействии противникам США.
Об этом говорится на сайте Минфина страны.
Ранее США ударили по России из-за "Северного потока – 2". Рестрикции повлияют на компании, в том числе находящиеся в Европе. При этом в Штатах переживают, что им уже не на что накладывать ограничительные меры.
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