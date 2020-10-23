США ввели новые антироссийские санкции

Американцы наложили рестрикции на институт в РФ

США объявили, что Центральный научно-исследовательский институт химии и механики теперь находится в черном списке. Ограничительные меры заработали в рамках закона о противодействии противникам США.

Об этом говорится на сайте Минфина страны. 

Ранее США ударили по России из-за "Северного потока – 2". Рестрикции повлияют на компании, в том числе находящиеся в Европе. При этом в Штатах переживают, что им уже не на что накладывать ограничительные меры. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Белоруссия приостановила транзит российской нефти

"Черное золото" накапливается в резервуарах из-за технических неполадок

Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Тихановской - эксперт

Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1057 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей