Американцы наложили рестрикции на институт в РФ

США объявили, что Центральный научно-исследовательский институт химии и механики теперь находится в черном списке. Ограничительные меры заработали в рамках закона о противодействии противникам США.

Об этом говорится на сайте Минфина страны.

Ранее США ударили по России из-за "Северного потока – 2". Рестрикции повлияют на компании, в том числе находящиеся в Европе. При этом в Штатах переживают, что им уже не на что накладывать ограничительные меры.