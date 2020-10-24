Американцы поменяли свое решение

После развернувшегося скандала из-за отказа Американского геофизического союза принимать к рассмотрению статью российских ученых для печати ее в научном журнале, американцам пришлось извиниться.

Напомним, накануне специалисты Института прикладной физики Российской академии наук подготовили статью для публикации в журнале Geophysical Research Letters. Материал был написан по результатам научного проекта, предусматривающего обязательную публикацию в журналах такого рода. Исследования ученых финансировало Минобрнауки России.

Американский геофизический союз отказал, ссылаясь в качестве причины на невозможность рассмотрения работ, финансируемых российскими властями. В ИПФ РАН выразили серьезную озабоченность вопросом, поскольку подобное решение противоречило международному принципу обмена фундаментальными исследованиями в научной области.

Однако после того, как отказ американцев стал достоянием общественности, они решили поменять свое мнение и принять к рассмотрению статью российских ученых.

"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", – приводят сообщение организации РИА "Новости".

В АГС призвали авторов повторно подать заявку в заявленный журнал или любой другой, находящейся в распоряжении Союза. Американцы подчеркнули, что будут рассматривать ее наравне с другими соискателями и решение о публикации принимать исключительно на условиях научной ценности.

Накануне в США ввели новые санкции в отношении России. Они коснулись одной из научных организаций страны.