Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей

Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Информацию выдал экс-советник премьера Британии

После отравления Скрипалей в 2018 году России пришлось заплатить высокую цену за инцидент, заявил бывший советник премьер-министра страны Марк Седвилл. Он отметил, что Великобритания была обязана ответить, однако часть мер против России оказалась скрытой от глаз общественности.

В интервью The Times он рассказал, что видимыми мерами стал отзыв целой разведывательной сети России из Британии. Но страна приняла и ряд других, скрытых – к примеру, "остановку незаконных денежных средств из России". Седвилл заявил, что это далеко не все, но распространяться об этом он не имеет права. 

"Русские знают, что они должны были заплатить за эту операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали", – заявил он.

Напомним, в начале марта 2018 года в Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которого ранее осудили за госизмену. Лондон и США обвинили в отравлении "Новичком" Москву – причастность к инциденту в России отрицают. 

Недавно выскрылась правда об отравлении Скрипалей после инцидента с Навальным. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость Глобал-коновод местного разлива
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Нарушил бы Скрипаль на Зоне - лесоповале ТБ и нет Скрипаля и нет проблем . Так ещё и поспособствовали убытию в Великобританию , Cпохватились , отправили спецнеумёх которые вместо ирода кота заморили .Обращайтесь к ореховским . Они и Навальнюка пристроят и Скрипаля усовестят
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