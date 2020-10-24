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Мария Захарова отреагировала на слова немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера о противостоянии России и НАТО. Она упрекнула его в незнании истории и напомнила об освобождении Европы.
Несколько дней назад глава оперативного командования "Север" объединенных сил НАТО в Европе Фольмер высказался о России как о стране, которая то и дело пытается помешать сотрудничеству шведов с членами Североатлантического Альянса.
"С учетом нашей общей истории, враг – это слишком сильное слово. Россия – противник",
– ответил военный на вопрос о том, считают ли в НАТО Россию врагом. Интервью Фольмера опубликовало издание Dagens Nyheter.
"Наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принёс", а вот натовцы заговариваться начали",
– прокомментировала выпад немецкого военного Захарова. Официальный представитель МИД написала в "Фейсбук": учитывая общую историю России и Германии, немцам нужно знать ее лучше.
Ранее Мария Захарова ответила на очередные обвинения в кибератаках, которые поступили в адрес России.
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