Захарова ответила на заявление НАТО о противостоянии с Россией

Захарова ответила на заявление НАТО о противостоянии с Россией
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западу не помешает подучить историю, отметила официальный представитель МИД

Мария Захарова отреагировала на слова немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера о противостоянии России и НАТО. Она упрекнула его в незнании истории и напомнила об освобождении Европы.

Несколько дней назад глава оперативного командования "Север" объединенных сил НАТО в Европе Фольмер высказался о России как о стране, которая то и дело пытается помешать сотрудничеству шведов с членами Североатлантического Альянса.

"С учетом нашей общей истории, враг – это слишком сильное слово. Россия – противник",

– ответил военный на вопрос о том, считают ли в НАТО Россию врагом. Интервью Фольмера опубликовало издание Dagens Nyheter.

"Наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принёс", а вот натовцы заговариваться начали",

– прокомментировала выпад немецкого военного Захарова. Официальный представитель МИД написала в "Фейсбук": учитывая общую историю России и Германии, немцам нужно знать ее лучше.

Ранее Мария Захарова ответила на очередные обвинения в кибератаках, которые поступили в адрес России.

Карина СИРАЗОВА

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