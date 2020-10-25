Киев намерен взыскать с Москвы миллиарды долларов

Киев намерен взыскать с Москвы миллиарды долларов
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На Украине считают, что несут из-за России большие убытки

Украинские депутаты решили подготовить законопроект, по которому Киеву придется подсчитать, в каком размере Незалежная понесла "ущерб" из-за России. Эту сумму, как надеются в Раде, Украина потом потребует с России. Об этом рассказала нардеп от партии "Голос" Кира Рудик. 

Как заявила депутат Рады во время киевского форума по безопасности, передает РИА "Новости", Украине просто необходим такой закон, с помощью которого можно будет подсчитывать, какой "вред" Россия приносит стране.  

Она добавила, что в мировой практике существуют случаи, когда странам удавалось взыскать с другого государства компенсацию. Рудик полагает, что если Незалежная задастся этим вопросом, то набежит сумма размером в миллиарды долларов. Нардеп уверена, что упустить такую возможность нельзя. 

При этом Рудик призналась, что украинцы не знаю, сколько нужно требовать – пять или 500 миллиардов долларов. 

Украина винит Россию в событиях на Донбассе, из-за чего в 2015-м приняла закон, определяющий РФ как "страну-агрессора". В Москве не раз говорили, что не участвуют к конфликте на юго-востоке Незлежной. К тому же, Киев до си пор не может смириться с выбором крымчан, которые в 2014-м решили воссодиниться с Россией. 

Полина ИВАНОВА

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