Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше

Истекает срок ультиматума Тихановской: что будет с Белоруссией дальше
Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ испуган и вряд ли массово начнет бастовать, считает эксперт

Сегодня, 25 октября в 23:59 заканчивается срок действия ультиматума оппозиционерки Светланы Тихановской президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Редактор онлайн-издания Belarus-Analysen в Университете Бремена Ольга Дрындова рассказала, что может случиться дальше. 

По истечении срока ультиматума, как грозилась Тихановская, в стране должна начаться массовая забастовка, а люди выйдут на улицы. По мнению Дрындовой, оппозиционерка выдвинула свой ультиматум из-за того, что протесты зашли в тупик. За два месяца ничего существенно не изменилось, а люди устали. С приходом холодов и раннего заката интерес белорусов к тому, чтобы выходить и дальше на улицы, может угаснуть. Тихановская своим заявлением подогрела интерес народа к борьбе. К тому же, визит Лукашенко в СИЗО мог быть воспринят оппозицией, как его слабость, и они решили надавить на него. 

Эксперт отмечает, что Батька никак не отреагирует на ультиматум Тихановской. Вероятно, отдельные предприятия после 25 числа начнут бастовать. 

"Но нельзя быть уверенным в том, что эта акция примет какой-то всеобщий, национальный характер",

отметила  Дрындова в разговоре с Deutsche Welle. 

Она считает, что некоторые формы протеста все же сохранятся. Например, белорусы продолжат участвовать в так называемой "итальянской забастовке", то есть будут работать медленно, либо строго по правилам. Также народ продолжит не платить коммуналку, чтобы у местного бюджета было меньше денег. 

При этом Дрындова полагает, что белорусов сильно запугали, поэтому ожидать массового протеста не стоит, а, значит, 25 октября не станет переломным моментом. К тому же, как подчеркивает эксперт, у Тихановской нет всеобщего влияния. 

Полина ИВАНОВА

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Антимайдан
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Эдмон Дантес
Народ перестанет платить коммуналку и улицы утонут в канализационных стоках и мусоре. Так оппозиция победит Лукашенко, а Светлана Гуайдо станет президентом Руси Белой. Литва, Польша, Германия, Дания, Голландия, Бельгия и США оплатят все издержки. Ведь в этих странах так любят, так любят синеокую Беларусь с её Полесьем, "операцией Багратион" и Беловежской пущей. Есть мнение, что Запад больше любит Беларусь чем Украину. И это правильно. И это видно по тем подаркам какие дарят Светлане, как её встречают, как сопровождают. Белорусы, так будет с каждым кто попадёт в страны НАТО. Это ЛЮБОВЬ!!!
Кто сознательно не платит за коммуналку, пинка и на улицу, побомжуют и в мозгах посветлеет.
Эдмон Дантес
Ответить
Народ перестанет платить коммуналку и улицы утонут в канализационных стоках и мусоре. Так оппозиция победит Лукашенко, а Светлана Гуайдо станет президентом Руси Белой. Литва, Польша, Германия, Дания, Голландия, Бельгия и США оплатят все издержки. Ведь в этих странах так любят, так любят синеокую Беларусь с её Полесьем, "операцией Багратион" и Беловежской пущей. Есть мнение, что Запад больше любит Беларусь чем Украину. И это правильно. И это видно по тем подаркам какие дарят Светлане, как её встречают, как сопровождают. Белорусы, так будет с каждым кто попадёт в страны НАТО. Это ЛЮБОВЬ!!!
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