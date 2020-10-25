Оптимистичный вариант: назван срок запуска "Северного потока - 2"

Оптимистичный вариант: назван срок запуска "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Газопровод может заработать уже в 2021 году

После введения новых санкций США против "Северного потока – 2" эксперты начали размышлять над тем, когда теперь удастся завершить проект. Кое-кто опасается, что рестрикции заставят некоторых партнеров сбежать, из-за чего начало работы газопровода может отодвинуться на многие месяцы. 

Однако эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков указывает на то, что судно "Академик Черский" оказался в акватории Балтийского моря еще весной, но до сих пор не начал укладывать трубы. Все дело в том, что судно, которое явно проходило осмотр, не было готово к тому, чтобы начать работы. Позже в акваторию прибыли и другие корабли, которые, как предполагается, будут участвовать в строительстве. 

Тем не менее проведенные тесты судов могут привести к тому, что их придется переоборудовать, полагают специалисты. И это займет время. 

Новые же санкции США могут лишить Россию зарубежных подрядчиков. А РФ нет так сильна в области, касающейся строительства газотранспортной инфраструктуры под водой. 

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил в разговоре с "МК", что укладывать трубы осенью и зимой тяжелее, чем в теплое время года. Поэтому прокладывать трубы на земле Германии Россия может начать в первом квартале 2021 года. Тогда как заработает "СП-2" лишь в середине лета, считает эксперт. И это оптимистичный сценарий. 

Полина ИВАНОВА

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