Белорусская номенклатура может предать своего главнокомандующего

Некоторые западные лидеры не считают законными результаты выборов, состоявшихся 9 августа в Белоруссии. А, значит, вскоре они могут признать главой Республики премьер-министра Романа Головченко. Таким прогнозом поделился политический эксперт Дмитрий Болкунец.

Политолог напомнил, что пятый президентский срок Батьки заканчивается 6 ноября. Если западные лидеры останутся при своей позиции и не станут признавать Лукашенко законно избранным президентом, то, согласно действующим правовым нормам, они должны поздравить с вступлением в должность премьер-министра страны Романа Головченко.

Так что в первой декаде ноября Головченко вполне может рассчитывать на поздравительную открытку от ряда европейских государств, заявил в интервью URA.RU Болкунец.

При этом эксперт считает, что белорусская номенклатура может поддержать решение Запада. А такое развитие событий грозит Лукашенко свержением с последующим арестом. В том случае, если он не успеет сбежать из Республики.

К слову, сегодня, 25 октября, в 23:59 истекает срок действия ультиматума оппозиционерки Светланы Тихановской, который она предъявила главе Белоруссии. К чему может привести сложившаяся ситуация, ранее рассказывала политический эксперт Ольга Дрындова.