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На данный момент Россия – главная угроза безопасности США. Такое мненние выразил кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден.
Претендент на высшую должность в Америке от Демократической партии также сказал о подрыве нашей страной всех союзов его державы.
"Я считаю, что в настоящее время наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Российская Федерация.,
– заявил Байден в ответ на вопрос журналистки канала СВS.
При этом Китай он назвал основным соперником, передает URA.RU. Останутся Вашингтон и Пекин и в дальнейшем конкурентами, или у них возникнет более серьезное противостояние в соотношении сил, зависит от того, как к этому подойдет Америка, отметил кандидат в президенты заокеанской страны.
Ранее нынешний президент США Дональд Трамп сообщил о получении Джо Байденом $3,5 млн от главы России. Владимир Путин на эти слова не ответил, напоминает RT.
До этого американское Министерство внутренней безопасности определило нашу страну в тройку главных национальных угроз США.
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