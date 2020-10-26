Россия больше других стран угрожает США - Байден

Нашу страну обвинили в подрыве безопасности и альянсов Америки

На данный момент Россия – главная угроза безопасности США. Такое мненние выразил кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден.

Претендент на высшую должность в Америке от Демократической партии также сказал о подрыве нашей страной всех союзов его державы.

"Я считаю, что в настоящее время наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Российская Федерация.,

заявил Байден в ответ на вопрос журналистки канала СВS.

При этом Китай он назвал основным соперником, передает URA.RU. Останутся Вашингтон и Пекин и в дальнейшем конкурентами, или у них возникнет более серьезное противостояние в соотношении сил, зависит от того, как к этому подойдет Америка, отметил кандидат в президенты заокеанской страны.

Ранее нынешний президент США Дональд Трамп сообщил о получении Джо Байденом $3,5 млн от главы России. Владимир Путин на эти слова не ответил, напоминает RT.

До этого американское Министерство внутренней безопасности определило нашу страну в тройку главных национальных угроз США.

Полина ДОРОЖКИНА

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