Власти Белоруссии высказались о реальной ситуации с забастовкой

Власти Белоруссии высказались о реальной ситуации с забастовкой
Фото: EPA/ТАСС
Минск опроверг информацию о масштабных стачках в стране

Заводы в Белоруссии продолжают работать в штатном режиме. Такое заявление сделал помощник главы Минпромышленности республики Чеслав Шульга.

26 октября, в понедельник, ряд белорусских СМИ стали распространять информацию о готовящихся стачках рабочих в стране. По данным медиа, протесты рабочих проводятся в МТЗ, МЗКТ, "Белкоммунаше" и в пределах остальных крупнейших промзон республики.

В Минпромышленности Белоруссии опровергли эти данные, указав на то, что предприятия осуществляют свою деятельность в прежнем режиме. Заявление ведомства подтвердила пресс-секретарь главы правительства республики Александра Исаева, передает РИА "Новости".

Как отмечает телеканал "360", 26 октября объявлен Светланой Тихановской, возглавляющей местную оппозицию, днем общенациональной стачки. Тем не менее, многие эксперты полагают, что ситуация в стране не обострится – население не настроено на осуществление резких мер, чтобы сменить действующую власть, что было доказано в ходе состоявшихся в минувшее воскресенье демонстраций и выступлений в крупных городах страны.

Ранее эксперт Ольга Дрындова заявила, что официальный Минск никак не отреагирует на ультиматум Светланы Тихановской, несмотря на то, что какие-то формы протеста сохранятся.



Егор МАЛКОВ

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