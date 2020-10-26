Алиев обвинил посредников по Карабаху в спасении Армении

Алиев обвинил посредников по Карабаху в спасении Армении
Ильхам Алиев. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
"Замораживание" конфликта Баку не устраивает

Международные посредники по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, входящие в Минскую группу ОБСЕ, спасают Армению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 26 октября.

По его словам, конфликт подогревает Ереван. Однако посредники "не могут и не хотят" надавить на Армению, в том числе вводить против нее санкции, хотя к этому неоднократно призывал Баку.

"Замороженный" карабахский конфликт устраивает всех, кроме Баку"

– подчеркнул Алиев. Он заявил, что намерен твердо придерживаться обещания соблюдать перемирие и лично приказал вооруженным силам Азербайджана не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушения режима прекращения огня с армянской стороны.

В то же время он подчеркнул, что в решении карабахского вопроса "пойдет до конца", и предупредил, что в случае "иностранной агрессии" Азербайджан попросит помощи у Турции, в том числе будет использовать турецкие истребители F-16, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств США, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны объявили о согласии соблюдать с 26 октября режим перемирия в Карабахе, о котором договорились еще 9 октября в Москве. Ранее эксперты предупреждали, что встреча в Белом доме может пойти на руку армянским властям.

Отношения Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха обострились в конце сентября 2020 года. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются РФ, США и Франция.

Николай ВИКТОРОВ

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