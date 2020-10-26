Конфликт в Карабахе обострил противоречия Пашиняна с противниками в Армении

Отстраненная от дел бывшая политическая элита страны пытается перехватить власть

На фоне боев в Нагорном Карабахе в Армении раздувается внутриполитический конфликт. За власть решили побороться преследуемые нынешним премьером Николом Пашиняном политические лидеры Армении. Они не только усиливают общественные противоречия в стране, но и откровенно саботируют усилия Пашиняна.

В начале октября в Карабах были отправлены около 600 полицейских из Армении. Некоторые СМИ расценили это, как доказательство отсутствия у Еревана дееспособной армии. Однако у полицейских была своя задача: они должны были взять под контроль гнездо так называемого "карабахского клана".

Лидерами этого негласного объединения являются бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Когда к власти в результате "цветной революции" пришел Пашинян, он не только сместил Саргсяна, но и постарался максимально ликвидировать влияние "карабахского клана". Судя по всему, не вышло. На фоне боев с Азербайджаном, где Армения уступает позиции, "карабахцы" вновь активизировались на политической арене.

На днях в Ереване возникло предложение сформировать совет, в который могли бы войти бывшие президенты Армении и лидеры Нагорного Карабаха. Понятно, что это предопределило бы доминирование карабахского клана в вопросах урегулирования и политики Армении в целом.

Еще один сигнал: вышеупомянутых армянских полицейских отправили в Карабах, когда там находился экс-президент Кочарян. Но в первую же ночь по школе в Шуше, где разместили полицейских, был нанесен точный удар. В Ереване сразу заподозрили, что били по наводке кого-то из карабахского клана, получившего доступ к информации в правящих структурах.

В отставку был отправлен директор СНБ Армении Аргишти Кярамян. Это ставленник Пашиняна, назначенный на пост совсем недавно. Глава армянского правительства ранее вытерпел из-за него волну критики – в обществе многие были недовольны кандидатурой этого молодого человека из списка "кадров Сороса". Однако ему стоило должности то, что он не смог раскрыть и предотвратить "карабахский заговор", который опасен не только для Пашиняна и его команды, но и для Армении в целом.

Кстати, Кочарян вернулся из Карабаха сразу после обстрела Шуши и вскоре сообщил, что потратил собственные средства на закупку и поставку в Армению крупной партии оружия. Заявлялось, что оно поступит в Карабах. Однако оно может быть использовано и для переворота в самой Армении.

Если верить этим подозрениям, получается, что противники Пашиняна подставили своих же соотечественников под удар в Шуше, а сейчас продолжают раздувать конфликт, чтобы максимально ослабить позиции действующего армянского премьера и перехватить власть.

В недавней истории Армении уже были случаи кровавой политической борьбы, в результате чего победу одерживали члены "карабахского клана". Так, в октябре 1999 г. в парламенте республики были убиты спикер Карен Демирчян и премьер Вазген Саркисян, которые считались политическими противниками президента Роберта Кочаряна. А президентству Сержа Саргсяна предшествовала кровавая расправа в Ереване над демонстрантами, несогласными с его победой на выборах.

Оба бывших армянских лидера пострадали от нынешней власти и могут попытаться взять реванш. В этом случае Карабах, его мирные жители и задействованные в конфликте военнослужащие могут оказаться разменной монетой, а вооруженный конфликт – удобным случаем для реализации политических амбиций.