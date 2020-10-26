Эксперты из Поднебесной увидели в заявлении главы РФ знак доброй воли

Пекин осторожно приветствовал слова президента России Владимира Путина о возможном военном союзе между РФ и Китаем. Это было впервые, когда российский лидер сделал такое предположение после краха пакта между Сталиным и Мао Цзэдуном, говорится в статье South China Morning Post (SCMP).

Напомним, в пятницу, 23 октября, на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин сказал следующее о военном союзе с России с КНР: "Мы всегда считали, что наши отношения достигли такого уровня сотрудничества и доверия, что это не обязательно, но теоретически это, конечно, можно себе представить".

Вооруженные силы двух стран, добавил он, уже работают в тесном сотрудничестве, и "время покажет, как это будет развиваться дальше. Пока мы не ставили перед собой эту цель. Но, в принципе, и этого исключать не собираемся. Так что посмотрим".

Некоторые китайские обозреватели отметили, что, хотя эта идея маловероятна, даже разговор о ней может рассматриваться как знак доброй воли, пишет издание. Отмечается, что комментарии были сделаны на фоне неуклонно ухудшающихся отношений между США и Китаем и ровно в тот же день, когда председатель КНР Си Цзиньпин произнес яростную речь национального характера в ознаменование 70-летия вступления Поднебесной в корейскую войну.

Среди других слегка завуалированных критических замечаний в адрес Вашингтона китайский лидер сказал, что армия страны полна решимости победить захватчиков, и предостерег от любых попыток разделить нацию.

Между тем, официальный ответ Пекина на заявление Путина был уклончивым, но представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что оно "демонстрирует высокий уровень и особый характер наших двусторонних связей".

"Нет предела традиционной китайско-российской дружбе и нет ограниченных сфер для расширения нашего сотрудничества", – цитируются в материале слова пресс-секретаря дипведомства Чжао Лицзяня.

Хотя формальный альянс маловероятен, данное предложение было явным признаком солидарности в условиях президентской кампании в США, когда действующий президент Дональд Трамп и его оппонент по предвыборной гонке Джо Байден спорили о том, кто лучше всего справится с вызовом, брошенным Китаем, считают аналитики.

"И Китай, и Россия являются объектами критики на президентских выборах в США, и Путин пытается показать, насколько прочны эти связи", – приходит к выводу научный сотрудник Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань.

По словам ученого, демонстрация солидарности также является сигналом о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, ограничивающем ядерные арсеналы США и России, к которому Вашингтон пытается заставить присоединиться и Пекин.

В пятницу же по этой теме Путин заявил, что РФ не против присоединения Китая к СНВ, но полагает, что Вашингтон должен самостоятельно вести диалог с китайским правительством на сей счет, а не перекладывать это на Москву.

По мнению Лифаня, шансы на создание российско-китайского военного альянса все еще невелики, поскольку это обяжет обе стороны защищать друг друга в случае нападения.

"В этом нет необходимости, лучше держать все в тайне", – заключил он.

Еще более радикальную точку зрения на выступление Путина высказал профессор международных отношений университета Жэньминь и советник Госсовета, кабинета министров Китая Ши Иньхун. Он полагает, что последние заявления российского лидера могут быть попыткой натравить Вашингтон и Пекин друг на друга.

"Напряженность между США и Китаем настолько сильна, что возможен военный конфликт. Вероятность того, что Россия захочет стать союзником Китая, очень мала", – заметил он.

Эксперт назвал слова Путина знаком стремления Москвы быть важным нейтральным игроком, чтобы заставить Вашингтон или Пекин пойти на важные уступки.

Ранее сегодня Байден объявил, что на данный момент времени главную угрозу безопасности Штатам несет именно Россия.

