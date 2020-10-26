Выборы на Украине показали новый раскол в стране

Выборы на Украине показали новый раскол в стране
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эпоха "зеленой волны" нынешнего лидера Незалежной подходит к концу

Итоги прошедших накануне региональных выборов в Незалежной продемонстрировали провал пропрезидентской партии "Слуга народа" объединить Запад и Восток страны.

"Поверивший в нового президента избиратель разочаровался и вернулся к прежним позициям. В западных областях победу праздновали проевропейские партии, в восточных – оппозиционные, тяготеющие к восстановлению отношений с Россией", – пишет издание "Известия".

Оценивая результаты выборов, известный украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заметил, что "СН" проиграли во всех ключевых регионах соборной. Данное поражение говорит о завершении "зеленой волны", накрывшей в свое время страну после президентских и парламентских выборов.

"Эта короткая эпоха подходит к концу, потому что глава государства не выполняет свои обещания", – констатировал аналитик.

По его словам, президент Владимир Зеленский не изменил агрессивного антироссийского и прозападного курса Незалежной, который установил еще его предшественник Петр Порошенко, на более умеренный. Поэтому с каждым годом риторика "шоколадного короля" в устах экс-комика лишь усиливается, считает Погребинский.

С ним согласен бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, сейчас Украина фрагментируется и отдаляется от России. А разгром "Слуги народа" говорит о начале падения пана Зеленского, пишет "ПолитНавигатор".

Первое, что необходимо отметить по итогам прошедших вчера региональных выборов, – это рекордно низкая явка избирателей. По данным ЦИК, лишь 36,8% граждан страны пришли на участки и проголосовали, что оказалось на 10% меньше, чем на аналогичных выборах в 2015 году. Больше всего украинцев посчитали нужным отдать свой голос в Тернопольской области (47%), меньше всего людей пришли на участки в Донецкой области (32%), сообщает телеканал "112".

Как заметил на своей странице в "Фейсбук" главред украинского издания "Страна" Игорь Гужва, партия Зеленского потерпела катастрофическое поражение на местных выборах и масштабы его станут известны чуть погодя.

"В крупнейших городах кандидаты от Зе на мэра даже не вышли во второй тур. А по партийным спискам "слуги" идут на третьем месте и ниже", – написал журналист.

По его словам, если бы выборы в Верховную раду были сейчас, то "СН" уступили бы и "Оппозиционной платформе – За жизнь" Виктора Медведчука, и "Евросолидарности" Порошенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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