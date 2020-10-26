Байден оконфузился перед Трампом

Байден оконфузился перед Трампом
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Предвыборную гонку в США сопровождают весьма комичные истории

Дональд Трамп поделился своим возмущением по поводу проблем с памятью у его оппонента на предстоящий выборах главнокомандующего Америки. На одном из онлайн-мероприятий Джо Байден несколько раза назвал Дональда Джорджем.

Действующий американский лидер не мог обойти этот инцидент вниманием и посвятил случившемуся целый пост в "Твиттер". В своем микро-блоге он отметил, что Байден запамятовал его имя, а потом был вынужден воспользоваться помощью ведущего для того, чтобы закончить интервью.

При этом наибольшее негодование Трампа вызывает то, что "картель фейковых СМИ" теперь пытается "замять это дело".

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", – написал Трамп.

По версии американского канала Fox News, Джо Байден, вероятно, спутал Трампа с бывшим лидером страны от партии республиканцев Джорджем Бушем-младшим. Мнение зарубежных журналистов приводит РИА "Новости".

Напомним, выборы американского лидера пройдут 3 ноября.

К слову, недавно известный политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что выборы в США могут обернуться гражданской войной. При этом антироссийские высказывания кандидатов в президенты не стоит воспринимать всерьез.

Ольга ФЕДОРОВА

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кукла,для штатов уже не так важно кто в кресле белого дома,управляют западом и долларом все равно не они,т.е у них всего лишь роль управляющих,глобальные стратегические решения и ходы делают те кто владеет финансами мира
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