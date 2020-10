Дональд Трамп поделился своим возмущением по поводу проблем с памятью у его оппонента на предстоящий выборах главнокомандующего Америки. На одном из онлайн-мероприятий Джо Байден несколько раза назвал Дональда Джорджем.

Действующий американский лидер не мог обойти этот инцидент вниманием и посвятил случившемуся целый пост в "Твиттер". В своем микро-блоге он отметил, что Байден запамятовал его имя, а потом был вынужден воспользоваться помощью ведущего для того, чтобы закончить интервью.

При этом наибольшее негодование Трампа вызывает то, что "картель фейковых СМИ" теперь пытается "замять это дело".

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!