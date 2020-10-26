В Германии оценили предложение России по ракетам в Европе

В Германии оценили предложение России по ракетам в Европе
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Берлин прислушивается к НАТО

Берлин разделяет мнение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который утверждает, что не стоит доверять призывам России к отказу от размещения ракет в Европе.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Андреа Зассе. По ее словам, эти призывы Москвы не новы, и Россия неоднократно призывала объявить подобный мораторий. Однако еще год назад генсек НАТО назвал эти высказывания "не заслуживающими доверия". Зассе подчеркнула, что МИД ФРГ присоединяется к этой оценке.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части страны, если НАТО пойдет на аналогичные шаги.

Именно эти ракеты, с точки зрения Запада, обладают средней дальностью. Преимущественно из-за них США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Владимир Путин предложил США проверить зенитно-ракетные комплексы Аegis Аshore с пусковыми установками Мк-41, которые базируются, в частности, в Румынии, на предмет возможности ведения огня "Томагавками".

Также проверке подвергнутся и ракеты 9М729 в Калининградской области. Российский лидер в своем заявлении призвал НАТО объявить мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Александр ИЛЬИН

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