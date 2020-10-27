США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма

США готовы помочь Украине с проектом по "возвращению" Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКомандующий ВВС Украины: авиатехника страны находится на грани развала
Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова

Белый дом готов оказать Украине содействие в воплощении проекта "Крымская платформа", под которым подразумевается "возвращение" полуострова в административный состав Незалежной. Такое заявление сделала временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин в ходе диалога с замглавы внешнеполитического ведомства Незалежной Эмине Джапаровой.

В ответ Киев выразил благодарность за оказание помощи украинской стороне. Позиция Белого дома в Крымском вопросе, заявили в МИД, является "твердой и непоколебимой".

В ходе встречи Джапарова заявила, что главная цель "Крымской платформы" – согласование единой политики международного сообщества по непризнанию полуострова как части РФ, отмечается на сайте украинского МИД.

О "Крымской платформе" стало известно еще летом 2020 года. Тогда кабмин Украины заявил о намерении пригласить на форум глав Франции, ФРГ и Штатов. Желание поучаствовать в платформе выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эмине Джапарова заявила, что Киев выступил за проведение "Крымской платформы" в рамках Тюркского союза. В беседе со СМИ, однако, замминистра не стала делиться подробностями такого решения, так как соответствующего законопроекта пока никто так и не увидел.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Гость у Влада
ПОХОЖЕ УКРЫ ПИНДОСОВ ПРОСТО ДОСТАЛИ ИЛИ ДЕНЕГ ДАЛИ .
Откуда у хохлов деньги, натура и только натурой ))))
Гость у Влада
Ответить
ПОХОЖЕ УКРЫ ПИНДОСОВ ПРОСТО ДОСТАЛИ ИЛИ ДЕНЕГ ДАЛИ .
1
новости партнеров

Обнаружены странные тени от "Буков" в деле "Боинга" MH17 - эксперт

СБУ обвинили в подделке снимков с проездом ЗРК с якобы территории России

Изменения выплат родителям: Путин отдал поручение правительству

Пока вопрос только прорабатывается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей