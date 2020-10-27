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Их главным результатом стало явное разделение Украины на 25 частей. Об этом заявил киевский политолог Кость Бондаренко.
Незалежная, по итогам выборов, оказалась далеко не единой. По сравнению с предыдущим голосованием ситуация заметно изменилась. И теперь два с половиной десятка "удельных княжеств" будут ставить власти Незалежной условия, а ей придется искать с ними общий язык, отметил аналитик в беседе с корреспондентом "ПолитНавигатора".
Разгромный результат партии украинского президента и малая явка избирателей на этих выборах не удивили, добавил эксперт. Однако "Слуга народа" все еще сохраняет власть над страной и во многих советах имеет свои представительства, что, как передает РИА ФАН, дает возможность оказывать влияние на решения, принимаемые на местном уровне.
В конце прошлой недели, 25 октября, на Украине состоялись выборы в местные органы власти. Партия главы Незалежной – "Слуга народа" – с треском провалилась. Мало того, явка избирателей оказалась самой низкой за всю историю независимости страны – в голосовании участвовали меньше 37% граждан. Эти итоги показали невозможность объединить запад и восток страны.
По мнению экспертов, причина поражения партии Владимира Зеленского заключается в том, что она не выполнила обещаний, озвученных на прошлых выборах. И сам президент еще больше потерял доверие украинцев
Незалежная достучалась до главного союзника в вопросе "деоккупации" полуострова