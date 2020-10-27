Белый дом придерживается принципа "разделяй и властвуй"

Вашингтон называет Москву своим главным противником и основной мировой угрозой, чтобы польстить российским амбициям. На самом деле, США боятся не России, а ее объединения с Китаем или Германией, поэтому всячески показывают, что она сама по себе сильна и страшна. Так глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров пояснил противоречивые заявления из Белого дома, где Москву, с одной стороны, называют угрозой, а с другой – предлагают выстраивать партнерские отношения.

"Называя нас сильными и опасными, больше подыгрывают (…) нашим амбициям. И, тем самым, склоняют нас к тому, что два сильных игрока на международной арене должны объединить свои усилия и в этом партнерстве противодействовать росту третьего крупного игрока",

– приводит слова Шатрова "Свободная пресса". При этом он отмечает, что в реальности США не считают Россию опасной, но полагают, что вместе с третьей стороной она может создать конкуренцию. Поэтому Москве не дают работать над созданием военного союза с Пекином, противодействуют сотрудничеству с Берлином, мешают укреплять связи с Дели, называют агрессией помощь Дамаску.

Белый дом пытается внушить Кремлю, что ему не нужны другие партнеры, он самодостаточен и дружбы с США России будет достаточно. Такое уже было после развала СССР, и в действительности планы американцев не изменились: им нужно максимально разрушить связи РФ с другими странами, чтобы потом разрушить саму Россию, считает политолог.

Ранее в Пекине с подозрением отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о военном союзе РФ и КНР. Предложение же Кремля Белому дому по ракетам средней и малой дальности эксперты расценили как торг за вовлечение Пекина в договор по ядерным вооружениям (СНВ).