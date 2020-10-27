Ошибка Москвы в холодной войне привела к угрозе НАТО сегодня

Ошибка Москвы в холодной войне привела к угрозе НАТО сегодня
Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАС
Последствия недальновидной политики советских руководителей Россия расхлебывает до сих пор

После ядерной бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки СССР начал внедрять в общественное сознание новую идеологию: себя представлял как лидера миротворцев, а Соединенные Штаты как олицетворение агрессивного Запада. В итоге пошла гонка вооружений, которая не может остановиться до сих пор.

СССР производил ядерное оружие под предлогом, что только так можно обеспечить безопасность и суверенитет страны и удержать США от военной атаки. Однако после Великой Отечественной войны советское руководство видело опасность только в реальном вооруженном нападении и не замечало, как мир раскололся на два лагеря. Холодная война вовсю уже шла, но в СССР не считалось это важным.

"Это отразилось даже в том, как она у нас писалась: с маленькой буквы и в кавычках, тогда как на Западе – с большой и без кавычек",

отмечает  руководитель Центра русских исследований МосГУ, историк Андрей Фурсов. Главное, что США и их союзники воспринимали холодную войну как реальное противостояние, с планами и стратегиями, а в СССР считали, что все в порядке, войны нет, передает "Лента.ру" мнение эксперта.

Итогом этого стал не только Карибский кризис 1962 г., когда армии США и СССР были приведены в состояние повышенной боеготовности и мир оказался на грани ядерной войны, но и идеологическая борьба Запада с советским влиянием. Так восточноевропейские страны из союзников Москвы превратились в противников, а блок НАТО приблизился к российским границам. 

Последние десятилетия гонку вооружений удавалось сдерживать благодаря договорам о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Однако в августе 2019 г. США вышли в одностороннем порядке из ДРСМД, а затем отказались продлевать СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил США и НАТО разработать комплекс верификационных мер, которые могли бы снизить напряжение в мире, и призвал поддержать объявленный Россией добровольный мораторий на установку новых ракетных комплексов, направленных на Европу, пока там не появятся направленные на РФ ракеты США.  

По оценке экспертов, сейчас Москва и Вашингтон как никогда близки к началу ядерной войны. При этом Путин еще 20 лет назад предлагал Западу выход из критической для глобальной безопасности ситуации.

Данные о потерях СССР во время Карибского кризиса Минобороны РФ рассекретило несколько лет назад.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Влад
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а почему ошибка Москвы? может все таки ошибка Вашингтона? Агресор - это США! они развязали гонку вооружений. СССР и Россия мирная страна. Разве Россия начала бомбить мирных жителей Абхазии и Осетии? Разве Россия запугала свою страну нацианалистами, нацистами, молодчиками и хулиганами? Разве Россия в обход международных организаций бомбили Югославию, Авганистан, Сирию, Ирак и Ливию? Разве Вьетнам, Камбоджи, Корея - это границы США ? Мир сошел с ума и в нашей стране тоже много сумашедших , которые не видят фактов.
Гость
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НАТО не потому у наших границ, что мы писали холодная война с маленькой буквы, а потому что играли в поддавки, уступали, думали нам зачтётся. А это посчитали нашей слабостью и перестали считаться. А когда мы прекратили им поддаваться при новом руководстве, они и озверели и стали мир настраивать против нас, что привело к оголтелой русофобии, переписывают историю, фабрикуют ложные обвинения, подменяют закон понятиями, когда доказательств не требуется, если хотят обвинить Россию. К сожалению у них это получается и мы вынуждены постоянно оправдываться.
Гость
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Опять в кошки мышки пока вы не поставите мы небудем
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